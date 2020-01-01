Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Исмаили - о матче с Бенфикой: Шахтер привык действовать под давлением

Комментариев: 0
"Горняки" намерены пробиться в следующий раунд турнира.
Исмаили
Исмаили
ФК Шахтер Донецк

Футболист донецкого Шахтера Исмаили поделился мнением по поводу предстоящего ответного матча с Бенфикой в рамках Лиги Европы. Первый поединок завершился победой “горняков“ (2:1).

Читай также: Шахтер объявил заявку на ответный матч с Бенфикой

“Я очень счастлив вернуться в Португалию. Я провел здесь три с половиной года и до сих пор чувствую себя великолепно. Я буду чувствовать себя еще лучше, если Шахтер сможет завтра победить. Тогда мы сможем уехать отсюда счастливыми.

Сейчас мы полностью сконцентрированы на Бенфике и намерены пройти дальше. Мы думаем только об этом. Футболисты Шахтера привыкли к игре на классных стадионах и привыкли действовать под давлением. Завтра нас ожидает сложный матч“, - рассказал Исмаили на предматчевой пресс-конференции.

Матч Бенфика - Шахтер состоится в четверг, 27 февраля, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

Поделись:
Теги: Исмаили, Шахтер Донецк, Бенфика, Лига Европы, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь