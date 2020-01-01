Исмаили - о матче с Бенфикой: Шахтер привык действовать под давлением

"Горняки" намерены пробиться в следующий раунд турнира.

Футболист донецкого Шахтера Исмаили поделился мнением по поводу предстоящего ответного матча с Бенфикой в рамках Лиги Европы. Первый поединок завершился победой “горняков“ (2:1).

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“Я очень счастлив вернуться в Португалию. Я провел здесь три с половиной года и до сих пор чувствую себя великолепно. Я буду чувствовать себя еще лучше, если Шахтер сможет завтра победить. Тогда мы сможем уехать отсюда счастливыми.

Сейчас мы полностью сконцентрированы на Бенфике и намерены пройти дальше. Мы думаем только об этом. Футболисты Шахтера привыкли к игре на классных стадионах и привыкли действовать под давлением. Завтра нас ожидает сложный матч“, - рассказал Исмаили на предматчевой пресс-конференции.

Матч Бенфика - Шахтер состоится в четверг, 27 февраля, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.