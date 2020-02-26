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Футболисты Лудогорца прибыли на матч с Интером в масках и перчатках

Комментариев: 1
Команда пытается обезопасить себя от вируса.
Лудогорец
Лудогорец
Getty Images

Футболисты болгарского клуба Лудогорец прибыли в Милан, где проведут ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы против Интера.

Игроки прибыли в аэропорт Италии в масках и перчатках, чтобы обезопасить себя от распространения коронавируса в стране.

Матч Интер - Лудогорец состоится в четверг, 27 февраля, в 22:00 по киевскому времени. Первый поединок завершился со счетом 2:0 в пользу “нерадзурри“.

Ранее сообщалось, что матч Интер - Лудогорец пройдет без зрителей из-за коронавируса.

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Теги: футбол, Лига Европы, Интер, Лудогорец, коронавирус
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  26.02.2020, 20:08
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пусть бы отменили матч, кто будет отвечать если один из футболистов заболеет и умрет? УЕФА будет отвечать? этим уродам нравится считать бабло, жизни людей им не важны
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