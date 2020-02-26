Футболисты Лудогорца прибыли на матч с Интером в масках и перчатках
Команда пытается обезопасить себя от вируса.
Футболисты болгарского клуба Лудогорец прибыли в Милан, где проведут ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы против Интера.
Игроки прибыли в аэропорт Италии в масках и перчатках, чтобы обезопасить себя от распространения коронавируса в стране.
Così ha viaggiato ed è arrivato a Milano il #Ludogorets #EuropaLeague #InterLudogorets #coronavirus pic.twitter.com/K4n7xlOVdT— Daniele Mari (@marifcinter) February 26, 2020
Матч Интер - Лудогорец состоится в четверг, 27 февраля, в 22:00 по киевскому времени. Первый поединок завершился со счетом 2:0 в пользу “нерадзурри“.
Ранее сообщалось, что матч Интер - Лудогорец пройдет без зрителей из-за коронавируса.
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