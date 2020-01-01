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Шахтер объявил заявку на ответный матч с Бенфикой

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"Горняки" проведут ответный поединок с португальской командой в рамках 1/16 Лиги Европы.
Шахтер
Шахтер
ФК Шахтер Донецк

В четверг, 27 февраля, Шахтер сыграет ответный матч против Бенфики в рамках 1/16 Лиги Европы.

Тренерский штаб “горняков“ принял решение взять с собой 20 игроков.

Вашему вниманию предварительная заявка Шахтера:

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Вратари: Пятов, Шевченко, Трубин

Защитники: Болбат, Додо, Кривцов, Матвиенко, Хочолава, Исмаили

Полузащитник: Степаненко, Алан Патрик, Коваленко, Антонио, Бондаренко, Тайсон, Коноплянка, Марлос, Тете

Нападающие: Мораес, Фернандо.

Матч Бенфика - Шахтер состоится в четверг, 27 февраля, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, Шахтер, Бенфика, Лига Европы
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