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Матч Бенфика - Шахтер обслужит нидерландская бригада арбитров

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"Горняки" проведут выездной поединок Лиги Европы.
Бьорн Кейперс
Бьорн Кейперс
Getty Images

УЕФА объявил судейские назначения на ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы, которые пройдут в четверг, 27 февраля.

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На поединке между Бенфикой и Шахтером будет работать нидерландская бригада арбитров во главе с Бьорном Кейперсом.

Его ассистентами будут Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Четвертый арбитр - Йерун Мансхот. Видеопомощниками рефери станут Пол ван Букель и Деннис Хиглер.

Матч Бенфика - Шахтер состоится в четверг, 27 февраля, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, Лига Европы, Шахтер, Бенфика
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