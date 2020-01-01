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Матч Интер - Лудогорец пройдет без зрителей из-за коронавируса

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Болельщики не смогут посетить поединок Лиги Европы.
Болельщики Интера на стадионе Сан-Сиро
Болельщики Интера на стадионе Сан-Сиро
Getty Images

Матч 1/16 финала Лиги Европы между Интер - Лудогорец пройдет без зрителей из-за вспышки коронавируса в Италии, сообщает официальный сайт болгарского клуба.

Представители миланской команды отправили официальное письмо, в котором объявили, что городские власти здравоохранения разрешили провести поединок без болельщиков.

Матч Интер - Лудогорец состоится в четверг, 27 февраля, в 22:00 по киевскому времени. Первый поединок завершился со счетом 2:0 в пользу “нерадзурри“.

Также без зрителей продолжится чемпионат Италии во всех дивизионах, кроме любительских.

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Теги: футбол, Лига Европы, Интер, Лудогорец
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