Матч Интер - Лудогорец пройдет без зрителей из-за коронавируса

Болельщики не смогут посетить поединок Лиги Европы.

Матч 1/16 финала Лиги Европы между Интер - Лудогорец пройдет без зрителей из-за вспышки коронавируса в Италии, сообщает официальный сайт болгарского клуба.

Представители миланской команды отправили официальное письмо, в котором объявили, что городские власти здравоохранения разрешили провести поединок без болельщиков.

Матч Интер - Лудогорец состоится в четверг, 27 февраля, в 22:00 по киевскому времени. Первый поединок завершился со счетом 2:0 в пользу “нерадзурри“.

Также без зрителей продолжится чемпионат Италии во всех дивизионах, кроме любительских.