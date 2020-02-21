Коваленко попал в символическую сборную Лиги Европы по версии Infogol

Украинец сумел отметиться голом.

Полузащитник донецкого Шахтера Виктор Коваленко попал в символическую сборную первых матчей 1/16 Лиги Европы по версии портала InfoGol.

Украинский полузащитник забил решающий гол в матче против Бенфики (2:1).

Кроме Коваленка, в символическую сборную были включены футболисты: Вулверхэмптона, Интера, Спортинга, Айнтрахта (по 2), Арсенала и Базеля (по 1).

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

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