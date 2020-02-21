Коваленко попал в символическую сборную Лиги Европы по версии Infogol
Украинец сумел отметиться голом.
Полузащитник донецкого Шахтера Виктор Коваленко попал в символическую сборную первых матчей 1/16 Лиги Европы по версии портала InfoGol.
Украинский полузащитник забил решающий гол в матче против Бенфики (2:1).
Кроме Коваленка, в символическую сборную были включены футболисты: Вулверхэмптона, Интера, Спортинга, Айнтрахта (по 2), Арсенала и Базеля (по 1).
🇪🇺 #EuropaLeague Team of the Week ⚽️@rpatricio1_@A_Toure38 | @SebastianCoates | @diegogodin | @BukayoSaka87@ChrisEriksen8 | @LucianoVietto | Kovalenko— Infogol (@InfogolApp) February 21, 2020
⭐️ Kamada ⭐️ | @arthur98cabral | @DiogoJota18
#SGE #Inter #WWFC #Wolves #FCBasel1893 #SCP #ShakhtarDonetsk #AFC pic.twitter.com/gxRoRicUnM
Вашему вниманию видео голов и обзор матча.
Ранее стало известно, кто стал игроком недели в Лиге Европы.
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