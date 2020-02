Жота - лучший игрок недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА объявила имя лучшего игрока минувшей игровой недели в Лиге Европы.

Полузащитник Вулверхэмптона Диогу Жота признан лучшим футболистом тура. Игрок сумел оформить хет-трик в ворота Эспаньола. “Волки“ добыли разгромную победу 4:0.

Back-to-back #UEL hat-tricks ✅ Player of the Week winner 🥇 🐺 Congratulations, Diogo Jota! #POTW | @hankookreifen pic.twitter.com/6VhKeRpeyq

Отметим, что кроме футболиста претендовали: Янис Хаджи (Рейнджерс), Дайчи Камада (Айнтрахт) и Лусиано Вьетто (Спортинг).

