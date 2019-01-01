Датская полиция по ошибке назвала фанатов Селтика "геями"

Пресс-служба полиции допустила опечатку в одной букве, из-за чего попала в неприятную ситуацию.

Забавный инцидент произошел в Дании во время проведения матча 1/16 финала Лиги Европы между Копенгагеном и Селтиком.

Накануне поединка полиция принимающего города обратилась к гостям, тепло их поприветствовав.

Читай также: На фанатов Бенфики напали в Харькове

"Приветствуем всех шотландских болельщиков на матче Копенгаген - Селтик. Желаем вам хорошего времяпровождения и честной игры. Если возникнут вопросы - не стесняйтесь и спрашивайте у наших офицеров. И, пожалуйста, следуйте всем инструкциям".

Вежливости полиции не было предела, и они хотели поблагодарить всех гостей за то, что ночь прошла без происшествий. Однако пресс-служба ошиблась в написании всего одного слова - вместо "guys" (парни) они написали "gays" (геи).

Конечно, ошибка была практически сразу исправлена, но скрин уже успел разлететься по Сети.

Отметим, что Копенгаген и Селтик расписали ничью - 1:1. Вашему вниманию результаты всех матчей минувшего игрового дня в Лиге Европе.