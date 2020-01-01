Португальские болельщики стали жертвами нападения.

На фанатов Бенфики напали в Харькове Getty Images

Болельщики португальской Бенфики, которые отправились в Харьков на матч Лиги Европы, стали жертвами нападения хулиганов.

Как сообщает издание A Bola, инцидент произошел после завершения еврокубкового поединка и стал следствием некачественной работы местной полиции. Неизвестная группа людей напала на фанатов, и одному из них потребовалась помощь врачей.

Напомним, Шахтер обыграл Бенфику со счетом 2:1. Вашему вниманию видео голов и обзор этого матча.