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На фанатов Бенфики напали в Харькове

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Португальские болельщики стали жертвами нападения.
На фанатов Бенфики напали в Харькове
На фанатов Бенфики напали в Харькове
Getty Images

Болельщики португальской Бенфики, которые отправились в Харьков на матч Лиги Европы, стали жертвами нападения хулиганов.

Как сообщает издание A Bola, инцидент произошел после завершения еврокубкового поединка и стал следствием некачественной работы местной полиции. Неизвестная группа людей напала на фанатов, и одному из них потребовалась помощь врачей.

Напомним, Шахтер обыграл Бенфику со счетом 2:1. Вашему вниманию видео голов и обзор этого матча.

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Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Бенфика, Лига Европы, футбол, фанаты, вне игры
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