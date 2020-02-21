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Сульшер раскритиковал мяч Лиги Европы

Комментариев: 1
Специалист отметил, что этим мячом непросто играть.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал матч своей команды против Брюгге (1:1) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

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"Матч был весьма трудным. Мы играли против хорошо организованной команды. К тому же, матч проходил при непростых условиях. Сомневаюсь, что кто-то назовет эту игру лучшей в своей жизни. Поединок осложняли состояние поля и мяч, спросите у игроков.

Что с мячом? Он не такой, каким мы играем в АПЛ. С этим мячом трудно играть. Можете сами попробовать, если вы мне не верите. Он слишком легкий. Безусловно, условия были одинаковые для обеих команд, но ветер и дождь повлияли на результат", - цитирует Сульшера ВВС.

Отметим, что ответный матч между МЮ и Брюгге состоится 27 февраля в Манчестере на стадионе Олд Траффорд.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Брюгге - Манчестер Юнайтед.

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Теги: Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед, Брюгге, Лига Европы, футбол
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  21.02.2020, 13:00
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гость
ну да, а еще он круглый, не такой как в АПЛ=)
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