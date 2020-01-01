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Полузащитник Бенфики: Все будет решаться в матче на нашем поле

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Португальцы разочарованы своим поражением в матче против Шахтера.
Адель Таарабт (справа)
Адель Таарабт (справа)
ФК Шахтер Донецк

Полузащитник Бенфики Адель Таарабт прокомментировал исход матча 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера, в котором его команда уступила со счетом 2:1.

"Мы разочарованы, ведь мы очень хотели победить. Все будет решаться в домашнем матче, который, я надеюсь, мы выиграем и пройдем дальше.

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Пока мы не думали об ответном поединке, будем двигаться шаг за шагом. Конечно, у нас не самый плохой результат в Харькове, но мы играли на победу", - цитирует Таарабта официальный сайт УЕФА.

Ранее исход матча Шахтер - Бенфика прокомментировал игрок "горняков" Алан Патрик.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Бенфика.

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Теги: Бенфика, Шахтер, Шахтер Донецк, Лига Европы, футбол
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