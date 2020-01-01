Олимпиакос - Арсенал 0:1 видео гола и обзор матча Лиги Европы
Подопечные Микеля Артеты сумели вырвать минимальную победу.
В матче 1/16 финала Лиги Европы лондонский Арсенал на выезде минимально обыграл Олимпиакос.
Единственный гол в этом поединке был забит на 81-й минуте встречи усилиями французского форварда Александра Ляказетта.
Смотрите видео гола и обзор матча Олимпиакос - Арсенал:
Олимпиакос - Арсенал 0:1
Гол: Ляказетт, 81.
Олимпиакос: Са - Элабделлауи, Семеду, Ва, Цимикас - Бухалакис (Фортунис, 65), Камара, Гильерме - Масурас (Ловера, 75), Вальбуэна - Эль-Араби.
Арсенал: Лено - Мустафи, Луис, Сократис (Мейтленд-Найлз, 90+2), Сака - Гендузи, Джака - Мартинелли (Себальос, 58), Обамеянг, Уиллок (Пепе, 75) - Ляказетт.
Предупреждения: Эль-Араби, Семеду, Бухалакис, Ба - Мустафи, Джака.
Полная версия правил