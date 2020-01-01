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Олимпиакос - Арсенал 0:1 видео гола и обзор матча Лиги Европы

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Подопечные Микеля Артеты сумели вырвать минимальную победу.

Олимпиакос - Арсенал: обзор матча
Олимпиакос - Арсенал: обзор матча
Getty Images

В матче 1/16 финала Лиги Европы лондонский Арсенал на выезде минимально обыграл Олимпиакос.

Единственный гол в этом поединке был забит на 81-й минуте встречи усилиями французского форварда Александра Ляказетта.

Смотрите видео гола и обзор матча Олимпиакос - Арсенал:

Олимпиакос - Арсенал 0:1
Гол: Ляказетт, 81.

Олимпиакос: Са - Элабделлауи, Семеду, Ва, Цимикас - Бухалакис (Фортунис, 65), Камара, Гильерме - Масурас (Ловера, 75), Вальбуэна - Эль-Араби.

Арсенал: Лено - Мустафи, Луис, Сократис (Мейтленд-Найлз, 90+2), Сака - Гендузи, Джака - Мартинелли (Себальос, 58), Обамеянг, Уиллок (Пепе, 75) - Ляказетт.

Предупреждения: Эль-Араби, Семеду, Бухалакис, Ба - Мустафи, Джака.

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Теги: Арсенал, Олимпиакос, видео гола, обзор матча, футбол, Лига Европы
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