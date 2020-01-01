Шевченко: Все сборники Шахтера сыграли на своем уровне

Наставник сборной Украины отметил, что может задействовать новых игроков в предстоящих товарищеских матчах.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко лично посетил матч Шахтер - Бенфика в рамках 1/16 финала Лиги Европы, который состоялся в Харькове.

После поединка специалист прокомментировал выступление донецкого клуба, а также отметил, что в ближайших товарищеских матчах национальной команды может задействовать новичков.

Читай также: Алан Патрик: На ответную встречу с Бенфикой мы будем еще лучше

“Шахтер хорошо вошел в этот год. В матче с сильным соперником команда выглядела убедительно, в особенности в плане своей готовности. Результат первого матча положительный, хотя все понимают, что выездные встречи в Португалии никогда не складываются легко.

Все сборники Шахтера выглядели хорошо, сыграли на своем уровне. Ждем возобновления чемпионата Украины, следим за всеми легионерами. Думаю, что на контрольные матчи с Францией и Польшей в сборной появятся новые имена. Но фамилии я пока не буду называть“, - приводит слова Шевченко zbirna.com.

Напомним, Шахтер обыграл Бенфику со счетом 2:1. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.