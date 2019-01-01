Рома - Гент 1:0 видео гола и обзор матча Лиги Европы

Пласту и Безус не спасли Гент от поражения в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Рома - Гент: обзор матча Getty Images Римская Рома минимально обыграла бельгийский Гент в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Единственный гол в этом поединке был забит на 13-й минуте встречи форвардом "волков" Карлесом Пересом. Отметим, что в стартовом составы Гента вышли два украинца - Игорь Пластун и Роман Безус. Смотрите видео гола и обзор матча Рома - Гент: Рома - Гент 1:0

Гол: Перес, 13. Рома: Лопес - Спинаццола (Сантон, 69), Фасио, Смоллинг, Коларов - Верету, Кристанте - Перес, Пеллегрини (Мхитарян, 79), Перотти (Клюйверт, 82) - Джеко. Гент: Камински - Лустиг, Пластун, Нгаде-Нгаджуи, Мохаммади - Кумс (Марре, 90+), Овусу, Оджиджа-Офое - Безус (Чакветадзе, 74) - Депуатр, Лэвид. Предупреждения: Смоллинг - Безус.

Горемыкина Екатерина