Рома - Гент 1:0 видео гола и обзор матча Лиги Европы
Пласту и Безус не спасли Гент от поражения в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Римская Рома минимально обыграла бельгийский Гент в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Единственный гол в этом поединке был забит на 13-й минуте встречи форвардом "волков" Карлесом Пересом. Отметим, что в стартовом составы Гента вышли два украинца - Игорь Пластун и Роман Безус.
Смотрите видео гола и обзор матча Рома - Гент:
Рома - Гент 1:0
Гол: Перес, 13.
Рома: Лопес - Спинаццола (Сантон, 69), Фасио, Смоллинг, Коларов - Верету, Кристанте - Перес, Пеллегрини (Мхитарян, 79), Перотти (Клюйверт, 82) - Джеко.
Гент: Камински - Лустиг, Пластун, Нгаде-Нгаджуи, Мохаммади - Кумс (Марре, 90+), Овусу, Оджиджа-Офое - Безус (Чакветадзе, 74) - Депуатр, Лэвид.
Предупреждения: Смоллинг - Безус.
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