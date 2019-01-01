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Рома - Гент 1:0 видео гола и обзор матча Лиги Европы

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Пласту и Безус не спасли Гент от поражения в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Рома - Гент: обзор матча
Рома - Гент: обзор матча
Getty Images

Римская Рома минимально обыграла бельгийский Гент в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Единственный гол в этом поединке был забит на 13-й минуте встречи форвардом "волков" Карлесом Пересом. Отметим, что в стартовом составы Гента вышли два украинца - Игорь Пластун и Роман Безус.

Смотрите видео гола и обзор матча Рома - Гент:

Рома - Гент 1:0
Гол: Перес, 13.

Рома: Лопес - Спинаццола (Сантон, 69), Фасио, Смоллинг, Коларов - Верету, Кристанте - Перес, Пеллегрини (Мхитарян, 79), Перотти (Клюйверт, 82) - Джеко.

Гент: Камински - Лустиг, Пластун, Нгаде-Нгаджуи, Мохаммади - Кумс (Марре, 90+), Овусу, Оджиджа-Офое - Безус (Чакветадзе, 74) - Депуатр, Лэвид.

Предупреждения: Смоллинг - Безус.

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Теги: Рома, Гент, Лига Европы, видео гола, обзор матча, футбол
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