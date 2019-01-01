Коваленко: Рад помочь команде
Украинец отметился победным голом в ворота Бенфики.
Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко прокомментировал победу над Бенфикой (2:1) в рамках 1/16 Лиги Европы.
“Забитый гол посвятил родителям. Рад помочь команде. Главное, что сделали шаг вперед. Теперь нас ждет матч в Португалии. Лучше бы не пропустили, а выиграли 1:0. Теперь необходимо побеждать в гостях.
Мы готовились к сопернику на сборах, что и показали на поле. Было немного тяжело после длительной паузы, но выдержали. Значит, хорошо поработали на сборах.
Шахтеру не повезло с VAR в Лиге чемпионов, теперь здесь миллиметровый офсайд“, - отметил Коваленко после матча.
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