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Коваленко: Рад помочь команде

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Украинец отметился победным голом в ворота Бенфики.
Виктор Коваленко
Виктор Коваленко
ФК Шахтер Донецк

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко прокомментировал победу над Бенфикой (2:1) в рамках 1/16 Лиги Европы.

“Забитый гол посвятил родителям. Рад помочь команде. Главное, что сделали шаг вперед. Теперь нас ждет матч в Португалии. Лучше бы не пропустили, а выиграли 1:0. Теперь необходимо побеждать в гостях.

Мы готовились к сопернику на сборах, что и показали на поле. Было немного тяжело после длительной паузы, но выдержали. Значит, хорошо поработали на сборах.

Шахтеру не повезло с VAR в Лиге чемпионов, теперь здесь миллиметровый офсайд“, - отметил Коваленко после матча.

Смотрите также видео голов и обзор матча Шахтер - Бенфика.

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Теги: футбол, Лига Европы, Шахтер, Бенфика, Виктор Коваленко
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