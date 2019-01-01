Брюгге - Манчестер Юнайтед 1:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы Брюгге сыграл вничью с Манчестер Юнайтед.
Бельгийская команда усилиями экс-форварда Зари Дэнниса Бонавентуре открыла счет в поединке, но гол Антони Марсиаля помог манкунианцам добыть ничью.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Брюгге - Манчестер Юнайтед:
Брюгге - Манчестер Юнайтед 1:1
Голы: Бонавентуре, 15 - Марсиаль, 36.
Брюгге: Миньоле - Мата, Коссуну, Мехеле, Дели - Ритс, Баланта (Вормер, 47), Ванакен - Бонавентуре, Тау (Де Кетелар, 62), Де Куйпер (Схрейверс, 73).
Манчестер Юнайтед: Ромеро - Уильямс, Магуайр, Линделеф, Диогу Далот (Фернандеш, 81) - Марсиаль (Игало, 67), Перейра (Фред, 71), Мата, Матич, Лингард - Шоу.
Предупреждения: Баланта, Ванакен - Перейра.
Ответный матч состоится 27 февраля на стадионе Олд Траффорд.
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