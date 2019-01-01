Рефери отменил гол Бенфики из-за офсайда и назначил пенальти в ворота Шахтера
Бобби Мэддену пришлось обращаться за помощью к системе VAR.
Во время первого матча 1/16 Лиги Европы Шахтер - Бенфика (2:1) арбитр дважды обращался за помощью видео ассистента.
В первом случае Бобби Мэдден отменил гол в ворота Бенфики, а во втором тайме он принял решение не засчитывать точный удар португальской команды.
Рефери отменил гол из-за офсайда, но сразу же поставил пенальти в ворота “горняков“, увидев фол в штрафной.
В итоге Пицци забил с одиннадцатиметрового и сравнял счет в поединке.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Бенфика.
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