Рефери отменил гол Бенфики из-за офсайда и назначил пенальти в ворота Шахтера

Бобби Мэддену пришлось обращаться за помощью к системе VAR.

Во время первого матча 1/16 Лиги Европы Шахтер - Бенфика (2:1) арбитр дважды обращался за помощью видео ассистента.

В первом случае Бобби Мэдден отменил гол в ворота Бенфики, а во втором тайме он принял решение не засчитывать точный удар португальской команды.

Рефери отменил гол из-за офсайда, но сразу же поставил пенальти в ворота “горняков“, увидев фол в штрафной.

В итоге Пицци забил с одиннадцатиметрового и сравнял счет в поединке.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Бенфика.