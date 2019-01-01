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Рефери отменил гол Бенфики из-за офсайда и назначил пенальти в ворота Шахтера

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Бобби Мэддену пришлось обращаться за помощью к системе VAR.
Шахтер - Бенфика
Шахтер - Бенфика
ФК Шахтер Донецк

Во время первого матча 1/16 Лиги Европы Шахтер - Бенфика (2:1) арбитр дважды обращался за помощью видео ассистента.

В первом случае Бобби Мэдден отменил гол в ворота Бенфики, а во втором тайме он принял решение не засчитывать точный удар португальской команды.

Рефери отменил гол из-за офсайда, но сразу же поставил пенальти в ворота “горняков“, увидев фол в штрафной.

В итоге Пицци забил с одиннадцатиметрового и сравнял счет в поединке.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Бенфика.

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Теги: футбол, Лига Европы, Шахтер, Бенфика
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