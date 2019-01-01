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Шахтер - Бенфика 2:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

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"Горняки" в насыщенном матче обыграли Бенфику.

Шахтер - Бенфика: видео голов
Шахтер - Бенфика: видео голов
ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер обыграл Бенфику в первом матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 2:1.

Матч выдался весьма ярким и богатым на моменты. Первый гол “горняков“ ворота соперника отменили из-за VAR, но дончане сумели забить еще. После этого Бенфика забила, и опять вмешался VAR - взятие ворот отменили, назначив пенальти, который был успешно реализован.

Финальную точку поставил Коваленко, забивший на 7-й минуте встречи и принеся своей команде победу.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Бенфика:

Шахтер – Бенфика – 2:1
Голы: Патрик, 56; Коваленко, 72 – Пицци, 67 (пен.)

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Патрик (Маркос Антонио, 80), Степаненко – Марлос (Коноплянка, 83), Коваленко, Тайсон (Тете, 93) – Мораес.

Бенфика: Влаходимос – Тавареш, Диаш, Ферру, Гримальдо – Пицци (Самарис, 92), Таарабт, Флорентину, Серви –Шикинью (Винисиус, 79), Сеферович (Винисиус, 69).

Предупреждения: Флорентину.

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Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Бенфика, Лига Европы, футбол, видео голов, обзор матча
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