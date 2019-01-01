Тайсон почтил память погибшего Брайанта перед матчем с Бенфикой

Бразилец вышел на розминку в футболке с фамилией легендарного баскетболиста.

Тайсон ФК Шахтер Донецк

Полузащитник донецкого Шахтера Тайсон перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики (2:1) почтил память погибшего баскетболиста Коби Брайанта. Бразилец вышел на разминку в футболке с фамилией и номером американца. Напомним, в воскресенье, 26 января, Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии. Помимо баскетболиста с ним в воздушном судне была его 13-летняя дочь и еще 7 человек.

Александра Колесникова