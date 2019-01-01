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Алан Патрик: На ответную встречу с Бенфикой мы будем еще лучше

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Бразилец признался, что проводить матч такого уровня после паузы тяжело.
Алан Патрик
Алан Патрик
ФК Шахтер Донецк

Полузащитник Шахтера Алан Патрик прокомментировал победу над Бенфикой (2:1) в рамках первого матча 1/16 Лиги Европы.

“Важная победа, прекрасно знаем, что пока ничего не решено, но у нас теперь есть преимущество. Подготовимся ко второй части противостояния и попытаемся достичь нашу цель - выйти дальше. Очень счастлив.

Всегда сложно, когда ты возвращаешься после паузы, но мы отлично провели сборы. Сегодня играли неплохо, но уверен, что с каждой игрой мы будем набирать все больше и больше. На ответную встречу мы будем еще лучше.

Хорошо изучили соперника, и сильные стороны, и слабые. Наша команда сумела хорошо противостоять сопернику и не позволяли Бенфике себе проявлять. Нужно похвалить команду за этот матч.

Мы адаптируемся к системе VAR, нужно быть сконцентрированным во время пауз, чтобы затем нормально продолжить матч. Мы могли добиться сегодня большого результата. В Лиссабоне будет тяжело, но мы будем готовиться“, - сказал футболист после поединка.

Отметим, что Шахтер вырвал победу над Бенфикой благодаря голам Алана Патрика и Виктора Коваленко.

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Теги: футбол, Шахтер, Бенфика, Лига Европы, Алан Патрик
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