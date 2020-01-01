Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шахтер вырвал победу над Бенфикой в матче Лиги Европы

Комментариев: 0
В непростом поединке подопечные Луиша Каштру одержали важную победу.
Шахтер обыграл Бенфику
Шахтер обыграл Бенфику
ФК Шахтер Донецк

Отчет о матче будет доступен в этой статье немного позже.

Шахтер – Бенфика – 2:1
Голы: Патрик, 56; Коваленко, 72 – Пицци, 67 (пен.)

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Патрик (Маркос Антонио, 80), Степаненко – Марлос (Коноплянка, 83), Коваленко, Тайсон (Тете, 93) – Мораес.

Бенфика: Влаходимос – Тавареш, Диаш, Ферру, Гримальдо – Пицци (Самарис, 92), Таарабт, Флорентину, Серви –Шикинью (Винисиус, 79), Сеферович (Винисиус, 69).

Предупреждения: Флорентину

Поделись:
Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Бенфика, Лига Европы, футбол, отчет о матче
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь