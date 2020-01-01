Шахтер вырвал победу над Бенфикой в матче Лиги Европы

В непростом поединке подопечные Луиша Каштру одержали важную победу.

Отчет о матче будет доступен в этой статье немного позже.

Шахтер – Бенфика – 2:1

Голы: Патрик, 56; Коваленко, 72 – Пицци, 67 (пен.)

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Патрик (Маркос Антонио, 80), Степаненко – Марлос (Коноплянка, 83), Коваленко, Тайсон (Тете, 93) – Мораес.

Бенфика: Влаходимос – Тавареш, Диаш, Ферру, Гримальдо – Пицци (Самарис, 92), Таарабт, Флорентину, Серви –Шикинью (Винисиус, 79), Сеферович (Винисиус, 69).

Предупреждения: Флорентину