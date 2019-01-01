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Безус и Пластун с первых минут начнут матч против Ромы

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Украинские футболисты выйдут в основном составе своей команды.
Роман Безус
Роман Безус
kaagent.be

Рома примет Гент в рамках первого матча 1/16 Лиги Европы. Тренерские штабы команд уже определились со стартовыми составами на поединок.

Отметим, что в составе бельгийского клуба на поле появятся два украинца - Роман Безус и Игорь Пластун.

Рома: Пау Лопес - Спинаццола, Фасио, Смоллинг, Коларов - Верету, Кристанте - К. Перес, Пеллегрини, Перроти - Джеко

Запасные: Фусато, Ундер, Сантон, Калинич, Манчини, Мхитарян, Клюйверт

Гент: Камински - Лустиг, Пластун, Нгаду-Нгаджу, Мохаммади - Кумс, Овусу, Оджиджа - Депуатр, Безус, Давид

Запасные: Коосеманс, Чакветадзе, Ниангбо, Квилитая, Кастро-Монтес, Маррей, Году

Матч Рома - Гент состоится сегодня, 20 февраля, в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Лига Европы, Рома, Гент, Роман Безус, Игорь Пластун
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