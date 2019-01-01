Безус и Пластун с первых минут начнут матч против Ромы
Украинские футболисты выйдут в основном составе своей команды.
Рома примет Гент в рамках первого матча 1/16 Лиги Европы. Тренерские штабы команд уже определились со стартовыми составами на поединок.
Отметим, что в составе бельгийского клуба на поле появятся два украинца - Роман Безус и Игорь Пластун.
Рома: Пау Лопес - Спинаццола, Фасио, Смоллинг, Коларов - Верету, Кристанте - К. Перес, Пеллегрини, Перроти - Джеко
Запасные: Фусато, Ундер, Сантон, Калинич, Манчини, Мхитарян, Клюйверт
Гент: Камински - Лустиг, Пластун, Нгаду-Нгаджу, Мохаммади - Кумс, Овусу, Оджиджа - Депуатр, Безус, Давид
Запасные: Коосеманс, Чакветадзе, Ниангбо, Квилитая, Кастро-Монтес, Маррей, Году
Матч Рома - Гент состоится сегодня, 20 февраля, в 22:00 по киевскому времени.
Полная версия правил