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Сервис OLL.TV перестал работать во время матча Шахтера с Бенфикой

Комментариев: 1
Пользователи испытывают проблемы с просмотром поединка Лиги Европы.
Сервис перестал работать во время матча Лиги Европы
Сервис перестал работать во время матча Лиги Европы
oll.tv

Сервис OLL.TV, который транслирует матч плей-офф Лиги Европы, в очередной раз испытывает проблемы с показом трансляций.

Пользователи отмечают, что не могут посмотреть поединок Шахтер - Бенфика ни в мобильном приложении, ни в показе через сайт:

“Не, ну вы уже реально за**али. Уже ни**га не работает. Ни на телефоне, ни на телевизоре! Только час назад проплатил за Футбол! Чтобы посмотреть Шахтер. И что теперь делать?“.

“Эй, клоуны, я только что купил подписку но приложение не работает, как смотреть футбол?“.

“Отличный сервис“, спасибо вам, отписываюсь!“.

“Соединение прервано. При этом другие приложения отлично работают. Два вопроса: за что Вы берете деньги, если не можете предоставить соответствующий сервис и когда Вы наконец-то решите свои серверные проблемы?“ - пишут пользователи на официальной странице OLL.TV в Facebook.

Представители OLL.TV советуют клиентам сделать следующее:

"Если у вас наблюдается неактивность оплаченных подписок, выйдите, пожалуйста, из своего аккаунта и зайдите снова. Если не помогло - также необходимо удалить кэш-память на ваших устройствах. Дополнительно покупать никаких подписок не требуется".

На нашем сайте доступна онлайн трансляция матча Шахтер - Бенфика.

Ранее сервис перестал работать у части пользователей во время матчей ЛЧ.

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Теги: футбол, Лига Европы, Шахтер, Бенфика, вне игры, Oll.tv
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  20.02.2020, 20:56
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гость
Если бы это впервые? Осенью как только был более-менее нормальный матч в еврокубках, так олл.тв постоянно глючил!!!! конченое приложение!!!!!!
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