Коваленко - в стартовом составе Шахтера на матч против Бенфики

"Горняки" примут португальскую команду в рамках первого поединка 1/16 Лиги Европы.

Определились стартовые составы Шахтера и Бенфики на первый матч 1/16 финала Лиги Европы.

Шахтер: Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Патрик, Тайсон, Марлос, Коваленко, Мораес

Запасные: Шевченко, Бондарь, Маркос, Майкон, Тете, Коноплянка, Сикан

Бенфика: Влаходимос, Гримальдо, Рубен Диаш, Ферру, Томаш Тавареш, Таарабт, Флорентину, Серви, Шикинью, Пицци, Сеферович

Запасные: Злобин, Соуза, Самарис, Силва, Тавареш, Жота, Винисиус

Матч состоится сегодня, 20 февраля, в 19:55 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.