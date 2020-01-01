Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Коваленко - в стартовом составе Шахтера на матч против Бенфики

Комментариев: 0
"Горняки" примут португальскую команду в рамках первого поединка 1/16 Лиги Европы.
Виктор Коваленко
Виктор Коваленко
ФК Шахтер Донецк

Определились стартовые составы Шахтера и Бенфики на первый матч 1/16 финала Лиги Европы.

Шахтер: Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Патрик, Тайсон, Марлос, Коваленко, Мораес

Запасные: Шевченко, Бондарь, Маркос, Майкон, Тете, Коноплянка, Сикан

Бенфика: Влаходимос, Гримальдо, Рубен Диаш, Ферру, Томаш Тавареш, Таарабт, Флорентину, Серви, Шикинью, Пицци, Сеферович

Запасные: Злобин, Соуза, Самарис, Силва, Тавареш, Жота, Винисиус

Матч состоится сегодня, 20 февраля, в 19:55 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

Поделись:
Теги: футбол, Лига Европы, Шахтер, Бенфика
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь