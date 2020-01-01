Коваленко - в стартовом составе Шахтера на матч против Бенфики
"Горняки" примут португальскую команду в рамках первого поединка 1/16 Лиги Европы.
Определились стартовые составы Шахтера и Бенфики на первый матч 1/16 финала Лиги Европы.
Шахтер: Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Патрик, Тайсон, Марлос, Коваленко, Мораес
Запасные: Шевченко, Бондарь, Маркос, Майкон, Тете, Коноплянка, Сикан
Бенфика: Влаходимос, Гримальдо, Рубен Диаш, Ферру, Томаш Тавареш, Таарабт, Флорентину, Серви, Шикинью, Пицци, Сеферович
Запасные: Злобин, Соуза, Самарис, Силва, Тавареш, Жота, Винисиус
Матч состоится сегодня, 20 февраля, в 19:55 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.
Полная версия правил