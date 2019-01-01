Давид Луис: Арсенал может выиграть Лигу Европы

Бразилец считает Олимпиакос непростым соперником.

Защитник Арсенала Давид Луис прокомментировал матч 1/16 Лиги Европы против Олимпиакоса.

“Я думаю, у нас есть достаточно качества для победы в Лиге Европы, но необходимо действовать шаг за шагом.

Это непросто, так как у Олимпиакоса прекрасная команда, они здорово выступили против Тоттенхэма в Лиге чемпионов, они отлично играли против Баварии.

Это тот путь, на котором я был много раз, и это всегда трудно, поэтому мы должны продолжать двигаться правильно, скромно подходить к задачам и улучшать нашу игру“, - приводит слова Луиса Goal.

Матч Олимпиакос - Арсенал состоится сегодня, 20 февраля, в 22:00 по киевскому времени.