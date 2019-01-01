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Хавбек Бенфики: Мы настроены только на победу в матче с Шахтером

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Адель Таарабт считает донецкую команду сильным соперником.
Адель Таарабт
Адель Таарабт
Getty Images

Полузащитник Бенфики Адель Таарабт поделился своими ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера.

“Все футболисты Бенфики очень квалифицированные. Кто бы не вышел со мной рядом в центре поля, этот игрок будет играть на высоком уровне.

Несмотря на плохие результаты в последних матчах, у нас достаточно хорошо складывалась сама игра. Конечно же, создается такое давление на команду, но мы себя хорошо чувствуем и готовы к завтрашнему матчу.

Мы готовимся к каждому поединку так, чтобы выиграть. Без сомнений, мы уважаем Шахтер, который играл с нами на одной стадии в Лиге чемпионов. Они тоже заняли третье место в группе. Шахтер - очень сильный клуб.

Мы настроены только на победу и качественную игру в завтрашнем матче“, - заявил футболист на пресс-конференции.

Матч Шахтер - Бенфика состоится завтра, 20 февраля, в 19:55 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, Шахтер, Бенфика, Лига Европы
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