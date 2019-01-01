Тренер Бенфики: Шахтер очень хорошо играет в еврокубках

Бруну Лаже отметил, что его подопечным будет тяжело играть против "горняков".

Главный тренер Бенфики Бруну Лаже прокомментировал предстоящий матч против Шахтера в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

“В последнее время Шахтер очень хорошо играет в еврокубках, демонстрируя очень неплохие результаты. Против “горняков“ будет сложно играть, но мы постараемся показать все лучшие стороны, что у нас есть.

Мы смотрим вперед и, конечно же, наша задача - победа в каждой игре. Готовимся к каждому матчу с особым рвением. Да, у нас были неудачи до этого, но мы все равно вышли в финал кубка Португалии, продолжаем лидировать в чемпионате.

Настроены дойти до финала Лиги Европы и выиграть титул“, - заявил тренер на пресс-конференции.

Матч Шахтер - Бенфика состоится завтра, 20 февраля, в 19:55 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.