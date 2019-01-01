Коноплянка: При домашних трибунах мы можем агрессивно сыграть против Бенфики

Футболист отметил, что "горняки" должны поверить в свои силы.

Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка прокомментировал предстоящий матч против Бенфики в рамках 1/16 Лиги Европы.

“Первое - нам нужно смотреть на нашу игру, потому что мы играем дома. Считаю, только при своих трибунах мы можем сыграть так агрессивно, что мы сами, возможно, не будем понимать, что может так сыграть. Думаю, мы должны поверить в свои силы, сконцентрироваться, чтобы добиться того результата, который нам необходим“.

Украинец также опроверг слухи о том, что у него были проблемы с адаптацией в стане “горняков“.

“А что-то у меня не получалось? Скажите, что. На самом деле, я все понимаю. Первую неделю я знакомился с ребятами, хотя по сути знакомиться и не было с кем. Понимаете, я их хорошо знаю, ведь это ребята со сборной. Я также много матчей сыграл в чемпионате Украины против них, поэтому они были как мои соседи. Я находился тогда каждый день на сборах с ребятами, мы как-то сблизились.

Поверьте, не было никакого дискомфорта с первого дня, как я перешел в Шахтер“, - отметил Евгений на пресс-конференции.

Матч Шахтер - Бенфика состоится завтра, 20 февраля, в 19:55 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.