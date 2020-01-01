Шахтер объявил заявку на матч с Бенфикой

"Горняки" встретятся с португальской командой в рамках 1/16 Лиги Европы.

Завтра, 20 февраля, Шахтер примет Бенфику в рамках первого матча 1/16 Лиги Европы.

Тренерский штаб “горняков“ включил в заявку на поединок против португальского клуба полузащитников Артема Бондаренко и вернувшегося из аренды в Спортинге Фернандо.

Вашему вниманию предварительная заявка Шахтера:

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Алексей Шевченко

Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Исмаили, Додо

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Тайсон, Евгений Коноплянка, Тете, Марлос, Сергей Болбат, Маркос Антонио, Артем Бондаренко, Маркиньос Сиприано, Фернандо

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Шахтер - Бенфика, которая начнется 20 февраля в 19:55 по киевскому времени.

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