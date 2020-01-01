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Каштру: Победа в Лиге Европы - главная задача Шахтера

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Кроме этого, "горняки" намерены победить в УПЛ.
Луиш Каштру
Луиш Каштру
ФК Шахтер Донецк

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился ожиданиями от предстоящего матча против Бенфики в рамках Лиги Европы.

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“Сложно назвать фаворита в матче, где встречаются две равные команды. Шахтер и Бенфика играют в атакующий комбинационный футбол, лидируют в чемпионатах Украины и Португалии, поэтому определить фаворита сложно. Успех будет сопутствовать тому, кто сможет найти идеальную формулу сочетания, атаки, обороны, контратак.

У Бенфики есть небольшое преимущество в том, что она играет в чемпионате, находится в хорошем игровом тонусе, чего нет у Шахтера. У нас преимущество в том, что команда свежа, целенаправленно готовилась к этому матчу.

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Когда начинали сезон, то нацеливались на победы во всех украинских турнирах и хотели добиться выхода в плей-офф Лиги чемпионов. К сожалению, Суперкубок Украины мы проиграли Динамо, также уступили Динамо в Кубке Украины и выбыли из Лиги чемпионов.

Так что сейчас мы будем стремиться к победам в двух оставшихся турнирах - чемпионате Украины и Лиге Европы“, - заявил Каштру на пресс-конференции.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Шахтер - Бенфика, которая начнется 20 февраля в 19:55 по киевскому времени.

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на этот поединок.

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Теги: Луиш Каштру, Шахтер Донецк, Лига Европы, УПЛ, футбол, Бенфика
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