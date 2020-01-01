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Капитан Бенфики пропустит матчи против Шахтера

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Жардел в ближайшее время не сможет помочь своей команде.
Жардел
Жардел
Getty Images

Защитник Бенфики Жардел не сможет сыграть против Шахтера в матчах 1/16 финала Лиги Европы, сообщает официальный сайт португальского клуба.

Отмечается, что футболист получил травму колена в матче против Фамаликана в полуфинале Кубка Португалии.

У него диагностировали разрыв внутренней боковой связки правого колена, и он не сможет помочь своей команде минимум два месяца.

Отметим, что матчи с Шахтером состоятся 20 и 27 февраля.

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Теги: футбол, Бенфика, Шахтер, Лига Европы, Жардел
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