Капитан Бенфики пропустит матчи против Шахтера

Жардел в ближайшее время не сможет помочь своей команде.

Защитник Бенфики Жардел не сможет сыграть против Шахтера в матчах 1/16 финала Лиги Европы, сообщает официальный сайт португальского клуба.

Отмечается, что футболист получил травму колена в матче против Фамаликана в полуфинале Кубка Португалии.

У него диагностировали разрыв внутренней боковой связки правого колена, и он не сможет помочь своей команде минимум два месяца.

Отметим, что матчи с Шахтером состоятся 20 и 27 февраля.