Капитан Бенфики пропустит матчи против Шахтера
Жардел в ближайшее время не сможет помочь своей команде.
Защитник Бенфики Жардел не сможет сыграть против Шахтера в матчах 1/16 финала Лиги Европы, сообщает официальный сайт португальского клуба.
Отмечается, что футболист получил травму колена в матче против Фамаликана в полуфинале Кубка Португалии.
У него диагностировали разрыв внутренней боковой связки правого колена, и он не сможет помочь своей команде минимум два месяца.
Отметим, что матчи с Шахтером состоятся 20 и 27 февраля.
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