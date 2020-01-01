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Стала известна заявка Шахтера на плей-офф Лиги Европы

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В список донецкой команды попали 30 футболистов.
Шахтер
Шахтер
Getty Images

Пресс-служба УЕФА опубликовала информацию о заявках команд на раунд плей-офф Лиги Европы.

Тренерский штаб донецкого Шахтера заявил на весенний этап еврокубка 30 игроков, шесть из которых попали в “список Б“.

Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Никита Турбаевский, Анатолий Трубин;

Защитники: Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Исмаили, Валерий Бондарь, Назарий Муравский, Додо;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Евгений Коноплянка, Манор Соломон, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Майкон, Маркиньос Сиприано, Сергей Болбат, Артем Бондаренко, Александр Пихаленок, Михаил Мудрик, Фернандо;

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан.

Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы Шахтер встретится с португальской Бенфикой. Матчи состоятся 20 и 27 февраля.

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Теги: футбол, Шахтер, Лига Европы, УЕФА
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