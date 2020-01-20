Кривцов: Бенфика - хороший соперник, который играет в атакующий футбол

Защитник "горняков" отметил, что тренерский штаб команды хорошо знаком с игрой португальского клуба.

Защитник донецкого Шахтера Сергей Кривцов прокомментировал предстоящее противостояние с Бенфикой в рамках плей-фф Лиги Европы.

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“Реакция на жеребьевку нормальная. Нам достался хороший соперник. Бенфика на подъеме, играет в атакующий футбол, усилила свой состав несколькими игроками.

Хорошо, что наш тренерский штаб и так знаком с игрой Бенфики, но скоро выучит ее еще лучше и расскажет, как действовать против этого соперника“, - заявил Кривцов.

Отметим, что первый матч против Бенфики Шахтер проведет 20 февраля дома, а ответный - 27 февраля на выезде.