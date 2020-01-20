Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Кривцов: Бенфика - хороший соперник, который играет в атакующий футбол

Комментариев: 1
Защитник "горняков" отметил, что тренерский штаб команды хорошо знаком с игрой португальского клуба.
Сергей Кривцов
Сергей Кривцов
ФК Шахтер Донецк

Защитник донецкого Шахтера Сергей Кривцов прокомментировал предстоящее противостояние с Бенфикой в рамках плей-фф Лиги Европы.

Читай также: Каштру: Сейчас сложно представить, что мы пройдем Бенфику

“Реакция на жеребьевку нормальная. Нам достался хороший соперник. Бенфика на подъеме, играет в атакующий футбол, усилила свой состав несколькими игроками.

Хорошо, что наш тренерский штаб и так знаком с игрой Бенфики, но скоро выучит ее еще лучше и расскажет, как действовать против этого соперника“, - заявил Кривцов. 

Отметим, что первый матч против Бенфики Шахтер проведет 20 февраля дома, а ответный - 27 февраля на выезде.

Поделись:
Теги: футбол, Лига Европы, Шахтер, Бенфика, Сергей Кривцов
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ffu.ua

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
zadneprohodchik    20.01.2020, 15:36
Оценка:  0
zadneprohodchik
Таони вас порвут 2м составом
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь