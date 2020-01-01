Каштру: Сейчас сложно представить, что мы пройдем Бенфику

"Горнякам" предстоит сложный матч против португальцев.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился мнением по поводу предстоящего матча против Бенфики.

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“Сейчас сложно представить, что мы пройдем Бенфику.

Кроме того, что у них отличная команда, у них хороший тренер - Бруну Лаже. Он обладает качественными идеями о том, какой должна быть игра команды“, - цитирует Каштру SIC Notícias.

Напомним, что Шахтер встретится с Бенфикой в рамках 1/16 Лиги Европы.