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Каштру: Сейчас сложно представить, что мы пройдем Бенфику

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"Горнякам" предстоит сложный матч против португальцев.
Луиш Каштру
Луиш Каштру
ФК Шахтер Донецк

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился мнением по поводу предстоящего матча против Бенфики.

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“Сейчас сложно представить, что мы пройдем Бенфику.

Кроме того, что у них отличная команда, у них хороший тренер - Бруну Лаже. Он обладает качественными идеями о том, какой должна быть игра команды“, - цитирует Каштру SIC Notícias.

Напомним, что Шахтер встретится с Бенфикой в рамках 1/16 Лиги Европы.

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Теги: Луиш Каштру, Шахтер Донецк, Бенфика, Лига Европы, футбол
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