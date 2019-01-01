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Соболь - о предстоящем матче с МЮ: Брюгге теперь никого не боится

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Украинец назвал самый яркий матч группового этапа Лиги чемпионов.
Эдуард Соболь
Эдуард Соболь
Getty Images

Защитник Брюгге Эдуард Соболь прокомментировал выступление команды в групповом раунде Лиги чемпионов-2019/20.

“От дебюта в групповом раунде ЛЧ у меня самые яркие ощущения. Я давно об этом мечтал. Это турнир высочайшего уровня, всегда интересно сыграть с такими командами, как Реал и ПСЖ. Я благодарен судьбе, что мне удалось пройти этот путь с Брюгге.

Самый запоминающийся матч? Наверное, на Сантьяго Бернабеу. Мы сыграли там вничью, и игра нам давалась.

Насколько хорош Мбаппе? Это даже не обсуждается. На данный момент это один из лучших, если не лучший футболист мира.

Украинец также поделился своими ожиданиями от противостояния с Манчестер Юнайтед в рамках 1/16 Лиги Европы.

“Шансы есть в матче с любым противником, главное правильно подготовиться к поединку. Команда может быть и не ходу, но уровень исполнителей у нее очень высокий.

Манчестер Юнайтед - это мировой бренд. Но, играя иногда на равных с соперниками такого уровня, как Реал и ПСЖ, Брюгге теперь никаких соперников не боится“, - заявил Соболь.

Ознакомьтесь также со всеми парами 1/16 финала Лиги Европы.

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Теги: футбол, Эдуард Соболь, Брюгге, Лига чемпионов, Лига Европы
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Источник: zbirna.com

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