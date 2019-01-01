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Двое украинцев попали в символическую сборную группы I в ЛЕ по версии Whoscored

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Украинские футболисты провели хороший групповой этап.
Денис Мирошниченко
Денис Мирошниченко
ФК Александрия

По итогам завершения группового этапа Лиги Европы Whoscored составил символическую сборную игроков в группах.

Портал высоко оценил игру Дениса Мирошниченка (Александрия) и Игоря Пластуна (Гент), решив добавить их в символическую сборную группы I.

По данным Whoscored, Мирошниченко имеет среднюю оценку 6,9 баллов, а Пластун - 7,2.

Whoscored.com

Отметим, что Гент пробился в 1/16 Лиги Европы.

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Теги: Денис Мирошниченко, Игорь Пластун, Лига Европы, рейтинг, символическая сборная
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