Степаненко - о жеребьевке Лиги Европы: Ожидал, что будет Мальме или Гент

Вице-капитан "горняков" надеется, что команда сможет справиться с Бенфикой.

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко высказался о результатах жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой соперником “горняков“ стала Бенфика.

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“Смотрел жеребьевку в прямом эфире. Ожидал, что будет или Мальме, или Гент. Очень не хотел Интер и Манчестер Юнайтед. Остальные команды в принципе равны, со всеми можно играть и добиваться результата.

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Попался достойный соперник. Сезон Бенфика начала не очень хорошо, судя по результатам, но к зиме набрала форму и победила Зенит 3:0. Я удивлялся, как Зенит, который практически обеспечил себе Лигу чемпионов, остался вообще без еврокубков, проиграв Бенфике на выезде 3:0?!

Это говорит о том, что наш оппонент достойный, с хорошим атакующим потенциалом. Будем готовиться к серьезным матчам. Проблема, что мы стартуем с предсезонных сборов, у нас не будет официальных игр. Бенфика в этом плане предстанет более готовой.

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В последнее время уровень португальского футбола вырос. Есть три явных лидера: Порту, Бенфика и Спортинг. Судя по работе с португальскими тренерами, я понял, что немало внимания уделяется обороне, а в атаке много свободы, чтобы каждый футболист проявлял свою креативность. Поэтому, я уверен, будут интересные матчи.

Тренерский штаб наверняка хорошо знает Бенфику. Многие работали в Порту и часто встречались на разных уровнях с этой командой. Ждут хорошие тяжелые матчи. Надеемся на победу“, - приводит слова Степаненко официальный сайт Шахтера.

Ранее своим мнением о сопернике поделился главный тренер Шахтера Луиш Каштру.

Со всеми результатами жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы можно ознакомиться здесь.