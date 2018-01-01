Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бондарь: Мы можем пройти Бенфику

Комментариев: 0
Защитник "горняков" считает португальскую команду очень сильным соперником.
Валерий Бондарь
Валерий Бондарь
ФК Шахтер Донецк

Защитник донецкого Шахтера Валерий Бондарь прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, где его команда встретится с Бенфикой.

“Я видел, какие возможные соперники были на жеребьевке. Нам остались команды, занявшие первые места на групповом этапе Лиги Европы, и клубы, вылетевшие из Лиги чемпионов. Все серьезные и тяжелые соперники. Поэтому я считаю, что жребий для нас хороший.

Смотрел последний матч Бенфики с Зенитом (3:0). Это очень серьезная и сильная команда. Думаю, будут два очень серьезных матча, которые привлекут большое внимание болельщиков и всех футбольных экспертов. Я считаю, что нам по силам эта команда. Мы можем пройти дальше“, - заявил Бондарь в эфире телеканала Футбол 1.

Ознакомьтесь также со всеми парами 1/16 финала Лиги Европы.

Поделись:
Теги: футбол, Шахтер, Бенфика, Валерий Бондарь, Лига Европы, жеребьвка
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь