Директор Бенфики по ошибке сказал, что Шахтер прошел в 1/4 финала ЛЧ в прошлом сезоне

Луизао допустил серьезную ошибку, комментируя результаты жеребьевки Лиги Европы.

В рамках 1/16 финала Лиги Европы донецкому Шахтеру предстоит сыграть против Бенфики. После оглашения результатов жеребьевки директор по международным отношениям “орлов“ Луизао допустил грубую ошибку.

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Говоря о сопернике, Луизао заявил, что “горняки“ в прошлом сезоне прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов, и поэтому являются серьезным оппонентом.

Однако в том сезоне Шахтер не сумел преодолеть групповую стадию, вылетев в Лигу Европы, где закончил выступление на стадии 1/16 финала, проиграв Айнтрахту.

“Это тяжелая жеребьевка. Мы бы хотели играть в плей-офф Лиги чемпионов, обе команды хотели быть там. Шахтер - сильный соперник. У этой команды есть традиции в Лиге чемпионов. В прошлом году они пробились в четвертьфинал турнира. Но Бенфика хочет быть сильной и готова к встрече.

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Суровая зима в Украине закончится к тому моменту, когда мы туда отправимся. У Шахтера хорошее поле, так что мы сможем играть на своем уровне. Думаю, проблем не будет. Мы хорошо выступили в прошлом сезоне Лиги Европы, а в этом хотим еще лучше“, - цитирует Луизао пресс-служба Бенфики.

Отметим, что Шахтер действительно в своей истории играл в 1/4 финала Лиги чемпионов. Это было один раз в 2011 году.

Ранее сообщалось, что главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал результаты жеребьевки.