Коноплянка: Может, действительно, мы не были готовы к Лиге чемпионов

Футболист отметил, что лучше пройти как можно дальше в Лиге Европы, чем потерпеть поражение в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Полузащитник донецкого Шахтера Евгений Коноплянка прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов в Лигу Европы.

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"Если вспомнить еврокубки, то были хорошие матчи. Но последняя встреча против Аталанты закрыла все хорошие матчи. Мы уже отпустили из головы это поражение. Можно, конечно, думать об этом каждый день, но к хорошему это не приведет.

Может, это и к лучшему, может, действительно, мы не были готовы к 1/8 финала Лиги чемпионов. Может, будет правильнее, если мы дойдем до полуфинала Лиги Европы, это будет приятнее, чем вылететь в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Нужно позитивно смотреть на вещи и стремиться как можно дальше зайти в Лиге Европы", - сказал Коноплянка в эфире программы Профутбол.

Напомним, соперником Шахтера на стадии 1/16 финала Лиги Европы стала португальская Бенфика.

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