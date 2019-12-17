Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Коноплянка: Может, действительно, мы не были готовы к Лиге чемпионов

Комментариев: 1
Футболист отметил, что лучше пройти как можно дальше в Лиге Европы, чем потерпеть поражение в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
ФК Шахтер Донецк

Полузащитник донецкого Шахтера Евгений Коноплянка прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов в Лигу Европы.

Смотри также: Шахтер - Аталанта 0:3 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

"Если вспомнить еврокубки, то были хорошие матчи. Но последняя встреча против Аталанты закрыла все хорошие матчи. Мы уже отпустили из головы это поражение. Можно, конечно, думать об этом каждый день, но к хорошему это не приведет.

Может, это и к лучшему, может, действительно, мы не были готовы к 1/8 финала Лиги чемпионов. Может, будет правильнее, если мы дойдем до полуфинала Лиги Европы, это будет приятнее, чем вылететь в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Нужно позитивно смотреть на вещи и стремиться как можно дальше зайти в Лиге Европы", - сказал Коноплянка в эфире программы Профутбол.

Напомним, соперником Шахтера на стадии 1/16 финала Лиги Европы стала португальская Бенфика.

Предлагаем вам также ознакомиться со всеми парами данной стадии турнира.

Поделись:
Теги: Евгений Коноплянка, Шахтер, Шахтер Донецк, Лига Европы, Лига Чемпионов, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
zadneprohodchik    17.12.2019, 11:55
Оценка:  0
zadneprohodchik
В любом случае бенфику вам не пройти, а в ЛЧ там вас рвали как тряпку
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь