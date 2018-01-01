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Палкин: Бенфика - соперник уровня Лиги чемпионов

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Функционер высказал свои мысли о предстоящем противостоянии донецкого клуба с чемпионом Португалии.
Сергей Палкин
Сергей Палкин
ФК Шахтер Донецк

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин поделился о сопернике “горняков“ в 1/16 Лиги Европы, которым стала португальская Бенфика.

“По большому счету Бенфика - команда уровня Лиги чемпионов. Хоть мы из этого турнира и выбыли, но для нас Лига чемпионов продолжается. Соперник очень сильный, а шансы - 50 на 50.

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Добавляет ли интриги то, что Каштру - португалец? Мне кажется, этот момент станет дополнительной мотивацией для Луиша и всего тренерского штаба, для которого будет важно хорошо выступить на своей родине, показать серьезный уровень“, - цитирует Палкина пресс-служба Шахтера.

Ранее свои мысли о сопернике высказал главный тренер “горняков“ Луиш Каштру.

Вашему вниманию все результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

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Теги: Сергей Палкин, Шахтер, Шахтер Донецк, Бенфика, Лига Европы, футбол
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