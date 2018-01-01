Палкин: Бенфика - соперник уровня Лиги чемпионов

Функционер высказал свои мысли о предстоящем противостоянии донецкого клуба с чемпионом Португалии.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин поделился о сопернике “горняков“ в 1/16 Лиги Европы, которым стала португальская Бенфика.

“По большому счету Бенфика - команда уровня Лиги чемпионов. Хоть мы из этого турнира и выбыли, но для нас Лига чемпионов продолжается. Соперник очень сильный, а шансы - 50 на 50.

Читай также: С такой игрой - в Лиге чемпионов делать нечего: реакция Сети на поражение Шахтера

Добавляет ли интриги то, что Каштру - португалец? Мне кажется, этот момент станет дополнительной мотивацией для Луиша и всего тренерского штаба, для которого будет важно хорошо выступить на своей родине, показать серьезный уровень“, - цитирует Палкина пресс-служба Шахтера.

Ранее свои мысли о сопернике высказал главный тренер “горняков“ Луиш Каштру.

Вашему вниманию все результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.