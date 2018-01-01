Каштру - о Бенфике: Команда сильна именно коллективом, своей однородностью

Наставник "горняков" поделился эмоциями о результатах жеребьевки Лиги Европы.

В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой стало известно, что донецкий Шахтер сыграет с португальской Бенфикой.

Главный тренер "горняков" Луиш Каштру поделился эмоциями о сопернике. который достался его команде.

"Бенфика очень сильна, занимает первое место в чемпионате Португалии. Два игрока - Винисиус и Пицци - в этом сезоне забили в сумме 23 гола. Но она сильна именно коллективом, своей однородностью.

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Это очень сбалансированная команда с отработанными оборонительными и атакующими аспектами, очень хорошо ориентированная Бруну Лаже. Был ли у меня опыт встреч с Бенфикой? Да, много матчей - с этим соперником всегда сложно.

Что будет ключевым в противостоянии? Качественно, продуктивно провести сборы, что поможет нам подготовиться к чемпионату и Лиге Европы.

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Что касается противостояния, мы должны добиться хорошего результата в первой игре, чтобы подойти к ответному матчу как можно более оптимистично", - цитирует Каштру пресс-служба Шахтера.

Отметим, что первый матч "оранжево-черные" проведут на своем поле 20 февраля, а ответный сыграют на выезде 27 февраля.

Предлагаем вам ознакомиться со всеми результатами жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.