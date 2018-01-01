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Провал Динамо в Лиге Европы: новый влог на канале Бей-Беги

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Вашему вниманию видео о заключительном матче Динамо в Лиге Европы.

Динамо - Лугано: влог на канале Бей-Беги
Динамо - Лугано: влог на канале Бей-Беги

Киевское Динамо в заключительном туре группового этапа Лиги Европы сыграло вничью с Лугано (1:1) и сенсационно покинуло турнир.

Смотрите новый влог YouTube-канала Бей-Беги, который окунет вас в атмосферу провального для “бело-синих“ поединка:

Смотрите также видео голов и обзор матча Динамо - Лугано.

Читайте самые яркие комментарии в Сети о неудаче киевлян.

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Теги: футбол, Динамо, Лугано, Лига Европы, видео, влог, бей-беги
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