Провал Динамо в Лиге Европы: новый влог на канале Бей-Беги
Вашему вниманию видео о заключительном матче Динамо в Лиге Европы.
Киевское Динамо в заключительном туре группового этапа Лиги Европы сыграло вничью с Лугано (1:1) и сенсационно покинуло турнир.
Смотрите новый влог YouTube-канала Бей-Беги, который окунет вас в атмосферу провального для “бело-синих“ поединка:
Смотрите также видео голов и обзор матча Динамо - Лугано.
Читайте самые яркие комментарии в Сети о неудаче киевлян.
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