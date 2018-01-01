Провал Динамо в Лиге Европы: новый влог на канале Бей-Беги

Вашему вниманию видео о заключительном матче Динамо в Лиге Европы.

Динамо - Лугано: влог на канале Бей-Беги

Киевское Динамо в заключительном туре группового этапа Лиги Европы сыграло вничью с Лугано (1:1) и сенсационно покинуло турнир.

Смотрите новый влог YouTube-канала Бей-Беги, который окунет вас в атмосферу провального для “бело-синих“ поединка:

Смотрите также видео голов и обзор матча Динамо - Лугано.

Читайте самые яркие комментарии в Сети о неудаче киевлян.