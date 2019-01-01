Мальме отправил в отставку главного тренера после выхода в плей-офф Лиги Европы

Уве Реслер покинул шведскую команду после успешного выступления в еврокубке.

Руководство Мальме приняло решение уволить главного тренера команды Уве Реслера, сообщает пресс-служба шведского клуба.

“Уве пришел ко мне, чтобы обсудить будущее. Мы с ним обговорили некоторые аспекты, после чего стало очевидно, что мы не сходимся во взглядах. У нас разное видение того, как должен развиваться клуб. Хотя у нас и разные взгляды, мы расстались друзьями“, - рассказал спортивный директор Мальме Даниэль Андерссон.

Отметим, что Реслер возглавлял Мальме с лета 2018 года. Он вывел команду в 1/16 финала Лиги Европы-2019/20.