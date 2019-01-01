Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Мальме отправил в отставку главного тренера после выхода в плей-офф Лиги Европы

Комментариев: 0
Уве Реслер покинул шведскую команду после успешного выступления в еврокубке.
Уве Реслер
Уве Реслер
Getty Images

Руководство Мальме приняло решение уволить главного тренера команды Уве Реслера, сообщает пресс-служба шведского клуба.

“Уве пришел ко мне, чтобы обсудить будущее. Мы с ним обговорили некоторые аспекты, после чего стало очевидно, что мы не сходимся во взглядах. У нас разное видение того, как должен развиваться клуб. Хотя у нас и разные взгляды, мы расстались друзьями“, - рассказал спортивный директор Мальме Даниэль Андерссон.

Отметим, что Реслер возглавлял Мальме с лета 2018 года. Он вывел команду в 1/16 финала Лиги Европы-2019/20.

Поделись:
Теги: футбол, Мальме, Лига Европы
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь