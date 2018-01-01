Стало известно, сколько Динамо заработало в еврокубках

Киевский клуб получил меньше 10 миллионов евро.

Динамо Киев прекратило свое выступление в еврокубках после ничейного матча с Лугано (1:1).

По информации УЕФА, киевский клуб за еврокубковую осень получил 9,25 миллиона евро.

Динамо наибольший доход получило за участие в квалификации Лиги чемпионов (5 миллионов евро), а за участие в групповом этапе Лиги Европы - 2,92 миллиона евро.

Кроме того, киевский клуб получил за одну победу на стадии группового этапа - 570 тысяч евро, а за 4 ничьи - 760 тысяч евро.

Отметим, что УЕФА учитывает рейтинга клуба по окончанию сезона, за что выплачиваются дополнительные средства.