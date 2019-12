Безус попал в команду недели Лиги Европы

В четверг, 12 декабря, состоялись матчи шестого тура группового этапа Лиги Европы, по итогам которых были определены игроки, попавшие в символическую сборную недели.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, среди 11-ти игроков нашлось место украинскому полузащитнику Гента - Роману Безусу, который отдал две голевых передачи в матче против Александрии.

Команда недели: Вид Белец (АПОЭЛ) - Гаэль Клиши (Истанбул), Гернот Траунер (ЛАСК), Жорис Ньяньон (Ренн), Эшли Янг (Манчестер Юнайтед) - Такумо Асано (Партизан), Хуан Мата (МЮ), Роман Безус (Гент), Букайо Сака (Арсенал) - Мэйсон Гринвуд (МЮ), Диогу Жота (Вулверхэмптон).

