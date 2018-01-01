Бывший тренер Динамо жестко раскритиковал киевский клуб

Динамо должно выпускать на поле своих футболистов, а не посредственных легионеров.

Бывший тренер Динамо Анатолий Демьяненко поделился мнением по поводу игры киевского клуба в Лиги Европы.

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“Не знаю, как можно было не выйти в плей-офф Лиги Европы из такой группы. Нужно было просто выиграть и спокойно пройти дальше.

В голове крутится только одно - как это так? С другой стороны, надо признать, что с такой игрой в плей-офф Лиги Европы делать нечего. Пусть это горькая, но правда.

Мое мнение - нападения у Динамо нет. Скажите, что делают в команде все эти иностранцы? Так играют и Кендзера, и Кадар. Считаю, что они должны быть на две головы лучше украинских футболистов, и только тогда попадать в стартовый состав.

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Команде нужны игроки! Свои, украинские ребята. В Динамо сейчас много иностранцев, и какой толк от них?

Проблема в том, что эти легионеры - посредственные футболисты. Когда игрок приходит в известный зарубежный клуб, он обязан почти сразу прибавить“, - рассказал Демьяненко.

Напомним, Динамо сыграло вничью с Лугано и вылетело из Лиги Европы. Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.