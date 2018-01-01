Стали известны возможные соперники Шахтера в Лиги Европы
16 декабря состоится жеребьевка плей-офф Лиги Европы.
В 1/16 финала Лиги Европы примет участие лишь один украинский клуб - Шахтер.
Донецкий клуб занял 3-е место в Лиги чемпионов, которое позволяет принять участие в розыгрыше Лиги Европы.
Отметим, что украинский клуб будет несеяным при жеребьевке плей-офф Лиги Европы.
Возможные соперники Шахтера: Арсенал, Аякс, Базель, Бенфика, Брага, Гент, Зальцбург, Интер, Истанбул Башакшехир, ЛАСК, Мальме, Манчестер Юнайтед, Порту, Севилья, Селтик, Эспаньол.
Матчи 1/16 финала пройдут 20 и 27 февраля. “Горняки“ проведут первый матч на своем поле.
Напомним, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция жеребьевки Лиги Европы, которая пройдет в понедельник, 16 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).
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