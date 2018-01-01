Стали известны возможные соперники Шахтера в Лиги Европы

16 декабря состоится жеребьевка плей-офф Лиги Европы.

В 1/16 финала Лиги Европы примет участие лишь один украинский клуб - Шахтер.

Донецкий клуб занял 3-е место в Лиги чемпионов, которое позволяет принять участие в розыгрыше Лиги Европы.

Отметим, что украинский клуб будет несеяным при жеребьевке плей-офф Лиги Европы.

Возможные соперники Шахтера: Арсенал, Аякс, Базель, Бенфика, Брага, Гент, Зальцбург, Интер, Истанбул Башакшехир, ЛАСК, Мальме, Манчестер Юнайтед, Порту, Севилья, Селтик, Эспаньол.

Матчи 1/16 финала пройдут 20 и 27 февраля. “Горняки“ проведут первый матч на своем поле.

Напомним, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция жеребьевки Лиги Европы, которая пройдет в понедельник, 16 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).