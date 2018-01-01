Каравев: Это провал, по-другому сказать нельзя

Защитник Динамо извинился перед болельщиками за ужасную игру.

Защитник Динамо Александр Караваев подвел итоги ничейного матча с Лугано (1:1).

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“У нас нет никаких объяснений. Их и не может быть, сами виноваты. Не забили столько моментов. Мяч не летел в ворота, то офсайд, то из пустых выбивают. У нас нет оправданий, будем разбираться. Не знаю, что творится, нет никаких слов.

Я прекрасно понимаю болельщиков. Хочется извиниться перед ними. Уверен, для них это ничего не значит, потому что они хотят, чтобы был результат и игра на поле.

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Все равно большой поклон им, спасибо, что приходят поддерживать, даже когда холодно, жарко, побеждаем, проигрываем, все равно кричат, болеют.

Их недовольство мы понимаем. Ничего не остается делать, кроме как сделать выводы и снова вернуть доверие болельщиков игрой.

Конечно, это провал, по-другому сказать нельзя. Если не кривить душой, не выйти из группы, где мы считались лидерами, это очень плохо и тяжело для нас и болельщиков“, - рассказала Караваев для Футбол 1/2.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.