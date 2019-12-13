Миколенко принес извинения болельщикам за игру Динамо

Защитник Динамо назвал вылет команды из турнира провалом.

В четверг, 12 декабря, киевское Динамо на своем поле сыграло вничью с Лугано и покинуло Лигу Европы. После матча защитник “бело-синих“ Виталий Миколенко принес извинения фанатам команды за неудачное выступление клуба на европейской арене.

“Не удалось забить второй мяч и нельзя было пропускать, потому что когда такие команды забивают, то они сразу закрываются и сложно вскрыть оборону. Может, мешало желание поскорее забить, какие-то эмоции. Но футбол - это эмоции, и хотели забить, я думаю, это было видно.

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Наверное, извиниться хотелось бы перед болельщиками. Люди приходят в такой холод, зимой, а мы их подводим, реально, в который раз.

Я считаю, что это - провал. Для Динамо недопустимо не выходить с такой группы“, - сказал Миколенко в интервью клубному YouTube-каналу Динамо.

Смотрите видео голов и обзор матча Динамо - Лугано.

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