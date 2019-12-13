Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Миколенко принес извинения болельщикам за игру Динамо

Комментариев: 2
Защитник Динамо назвал вылет команды из турнира провалом.
Виталий Миколенко
Виталий Миколенко
ФК Динамо Киев

В четверг, 12 декабря, киевское Динамо на своем поле сыграло вничью с Лугано и покинуло Лигу Европы. После матча защитник “бело-синих“ Виталий Миколенко принес извинения фанатам команды за неудачное выступление клуба на европейской арене.

“Не удалось забить второй мяч и нельзя было пропускать, потому что когда такие команды забивают, то они сразу закрываются и сложно вскрыть оборону. Может, мешало желание поскорее забить, какие-то эмоции. Но футбол - это эмоции, и хотели забить, я думаю, это было видно.

Читай также: Беседин признал свою вину в неудаче Динамо в Лиге Европы

Наверное, извиниться хотелось бы перед болельщиками. Люди приходят в такой холод, зимой, а мы их подводим, реально, в который раз.

Я считаю, что это - провал. Для Динамо недопустимо не выходить с такой группы“, - сказал Миколенко в интервью клубному YouTube-каналу Динамо.

Смотрите видео голов и обзор матча Динамо - Лугано.

Вашему вниманию также реакция Сети на вылет киевлян из еврокубков.

Поделись:
Теги: Виталий Миколенко, Динамо, Динамо Киев, Лугано, Лига Европы, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
Avenger_    13.12.2019, 11:35
Оценка:  +1
Avenger_
Не,это сурок должен принести извинения.И свалить нахрен из клуба
серж  (аноним)  13.12.2019, 11:15
Оценка:  +1
серж
В дупу засунь свои извинения. Если обидишся - я потом тоже извинюсь. Козлы недоделанные. Кто еще не еб@л ДИНАМУ?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь